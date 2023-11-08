«نمو» تهبط 1.4 % بتداولات قيمتها 14 مليون ريال

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "منزل الورق" بنحو 9 في المائة ليبلغ 262 ريالا، يليه "شور" بـ6.1 في المائة ليصل إلى 69 ريالا، وحل ثالثا سهم "بناء" 4.4 في المائة حيث أغلق عند 40 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أصول وبخيت" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، يليه "إدارات" بـ11 في المائة إلى 345 ريالا، وحل ثالثا سهم "ميار" بـ7.7 في المائة مقفلا عند 5.25 ريال.
وكان الأعلى تداولا "أصول وبخيت" بنحو مليوني ريال، ثم "جاهز" بقيمة 1.4 مليون ريال، وحل ثالثا "جروب فايف" بمبلغ مليون ريال.
أضف تعليق