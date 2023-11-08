«نمو» تهبط 1.4 % بتداولات قيمتها 14 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 309 نقاط بنحو 1.4 في المائة لتغلق عند 22306 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 37 في المائة ما يعادل 3.8 مليون إلى 14 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 35 في المائة بواقع 246 ألف لتبلغ 956 ألفا سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2268 صفقة مرتفعة 396 صفقة بمقدار 21 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "منزل الورق" بنحو 9 في المائة ليبلغ 262 ريالا، يليه "شور" بـ6.1 في المائة ليصل إلى 69 ريالا، وحل ثالثا سهم "بناء" 4.4 في المائة حيث أغلق عند 40 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أصول وبخيت" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، يليه "إدارات" بـ11 في المائة إلى 345 ريالا، وحل ثالثا سهم "ميار" بـ7.7 في المائة مقفلا عند 5.25 ريال.وكان الأعلى تداولا "أصول وبخيت" بنحو مليوني ريال، ثم "جاهز" بقيمة 1.4 مليون ريال، وحل ثالثا "جروب فايف" بمبلغ مليون ريال.