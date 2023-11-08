"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يسجلان أطول سلسلة مكاسب في عامين

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم وحقق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أطول سلسلة مكاسب في عامين بعد أن دعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أسهم النمو للشركات الكبرى بينما يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.83 نقطة، أو ما يعادل 0.29 في المائة، ليغلق عند 4378.81 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 122.66 نقطة، أو 0.91 في المائة، إلى 13641.44 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.14 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 34158.00 نقطة.

وسجل المؤشر ستاندر آند بورز 500 اليوم مكاسب لليوم السابع في حين صعد ناسداك لليوم الثامن، وهي أطول سلسلة من المكاسب لكلا المؤشرين في عامين.