أرباح "أرامكو" قرب أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة .. وتوزيعاتها أعلى 145 %

بلغت أرباح أكبر ست شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث 2023 نحو 66.8 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 49 في المائة

وتفوقت شركة أرامكو السعودية، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث، في حين قاربت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة، فيما تفوقت توزيعاتها بنسبة 145 في المائة عليها مجتمعة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 32.6 مليار دولار، مقابل 34.2 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.

وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 9.1 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، وسبعة مليارات دولار لشركة شل، و4.9 مليار دولار لشركة بي بي، و6.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و6.7 مليار دولار لشركة توتال.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها شركة إكسون موبيل خلال الربع الثالث بنسبة 260 في المائة، بينما وصل الفارق إلى 570 في المائة عند مقارنتها بأرباح شركة بي بي.

وتراجعت أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ما أدى لتأثر أرباح شركات الطاقة عالميا.

إلى ذلك، تجاوزت التوزيعات النقدية لعملاق النفط أرامكو السعودية جميع الشركات المدرجة في العالم، لتكون أضخم توزيعات نقدية لأي شركة مدرجة في العالم.

وبلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الثالث من 2023 نحو 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، متفوقة بنسبة 145 في المائة على توزيعات أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلفها مجتمعة، والبالغ توزيعاتها معا للفترة نفسها 12 مليار دولار.

وجاءت توزيعات أرباح الشركات الخمس كما يلي: 3.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و2.9 مليار دولار لشركة شيفرون، و2.2 مليار دولار لشركة شل، ومليارا دولار لشركة توتال، و1.2 مليار دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية الأرباح الموزعة لأقرب منافسيها "شركة إكسون موبيل" خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 700 في المائة. بينما وصل الفارق إلى أكثر من 2260 في المائة عند مقارنتها بتوزيعات أرباح شركة بي بي.



وحدة التقارير الاقتصادية