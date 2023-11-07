تدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري

دشن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان "المنصة الرقمية للسجل العقاري"، التي تتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في مؤتمر "بروبتك السعودية"، الذي تستضيفه الرياض حاليا في مدينة الرياض، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثا محليا وعالميا، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، وشركات التقنية العقارية، وشركات ناشئة في القمة التي عقدت بإشراف الهيئة العامة للعقار، ما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة فيه ورفع مستوى الشفافية والاستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لـ"السجل العقاري": "نحن فخورون بالمشاركة في مؤتمر "بروبتك السعودية"، وسعداء أيضا بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري، والتي تمثل مرحلة جديدة تواكب رؤيتنا المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، مشيرا إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، التي تشمل تغيير الملكية والبيع، إضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.

وأوضح السليمان أن المنصة انطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر. إضافة إلى ذلك، توفر المنصة وصولا سريعا وفعالا إلى المعلومات الرئيسة المتعلقة بالعقارات والتعاملات، ما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.