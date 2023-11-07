إطلاق 12 مجلسا قطاعيا للمهارات في السعودية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم "المجالس القطاعية للمهارات في المملكة"، التي تستهدف تفعيل 12 مجلسا قطاعيا للمهارات, بحضور الدكتور عبدالله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية المعنية بالقطاعات، وممثلي الموارد البشرية في القطاع الخاص واللجنة الوطنية للجان العمالية واتحاد الغرف السعودية المعنية بالقطاع.

وأكد أبوثنين : "إن إطلاق الــ 12 مجلسا قطاعيا للمهارات على مستوى المملكة في قطاعات متعددة، إيمانا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، وخطوة هامة في تحقيق طموحاتنا جميعا لبناء منظومة مهارات متكاملة ومتجاوبة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل، ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.

كما ستسهم منافعها المتعددة لأصحاب العمل في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية".



واستعرض الدكتور أحمد الزهراني وكيل الوزارة للمهارات والتدريب التغييرات الهائلة في مستقبل الوظائف وأهمية التركيز على المهارات كممكن رئيس للنمو الاقتصادي، مشيرا أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول 2025، مؤكدا على أن تنمية المهارات تعد أولوية استراتيجية للمملكة وممكن رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية وهي: "قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعة التحويلي".

