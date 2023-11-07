تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية .. الخوف من نفاد الطاقة وعدم وجود مكان لإعادة الشحن

أحد أكبر الأسباب التي يستشهد بها الناس عندما يقولون إنهم لن يشتروا سيارة كهربائية هو القلق من المدى، والخوف من نفاد الطاقة على الطريق مع عدم وجود مكان لإعادة الشحن.

قد يكون لدى علامة ستيلانتس رام التجارية إجابة لهذا السؤال، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى شاحنة لنقل أو سحب الأشياء. يطلق عليها اسم رام لإعادة الشحن، وهي شاحنة صغيرة يمكنها السفر لمسافة 145 ميلا (235 كيلومترا) بالكهرباء، مع محرك يعمل بالغاز V6 سعة 3.6 لتر، مرتبط بمولد يمكنه إعادة شحن البطارية أثناء تحرك الشاحنة.

بدأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في التباطؤ، ما دفع شركات صناعة السيارات إلى إعادة التفكير في استثمارات ضخمة في التحول التاريخي من الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية.

تظهر استطلاعات الرأي أن الأسباب هي التكلفة، فضلا عن النطاق المحدود وقلة عدد محطات الشحن، على عكس محطات الوقود التي تكون قريبة دائما تقريبا.

ويقول تيم كونيسكيس، الرئيس التنفيذي لعلامة رام التجارية: "هناك كثير من المزايا للسيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية، لكن هناك أشياء معينة تؤدي إلى إبطاء حركة الناس". ومع شاحن رام، يقول كونيسكيس: إنه يستطيع أن يقول للعملاء "ليس عليك أن تفعل ذلك" تقلق بشأن هذا مع هذا؟!.

ستيلانتس التي كانت بطيئة في تقديم السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة، واثقة جدا من جاذبية مجموعة نقل الحركة الجديدة لدرجة أنها تخطط لتقديمها في مركبات أخرى. في حين إن الشركة لم تعلق رسميا، إلا أن اتفاقية عقد مبدئية جديدة تقول إنها تخطط لاستخدام نظام الطاقة نفسه في سيارة الدفع الرباعي الصغيرة في 2028، وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة الأخرى 2025.

وتقول الشركة: إن رامتشارجر، المقرر طرحها في صالات العرض في نهاية العام المقبل، تستخدم 663 حصانا للانتقال من صفر إلى 60 ميلا في الساعة (من صفر إلى 97 كيلومترا في الساعة) في 4.4 ثانية. وعندما تكون البطارية مشحونة بالكامل ويمتلئ خزان الغاز سعة 27 جالونا (102 لتر) بالمولد، يمكن أن تصل المسافة إلى 690 ميلا (1110 كيلومترات). ويمكن للشاحنة أيضا سحب مقطورة يصل وزنها إلى 14 ألف رطل (6.350 كيلوجرام)، أي أكثر من شاحنة بيك أب رام الحالية بمحرك V8.

ويوضح ستيلانتيس أنه يمكن أيضا شحن البطارية في المنزل أو في محطة شحن سريع بالتيار المباشر، حيث يمكن أن تستهلك ما يكفي من الكهرباء لإضافة 50 ميلا (80 كيلومترا) من المدى في نحو عشر دقائق. وقال مهندسو رام: إنه من خلال محطة شحن منزلية ذات اتجاهين، يمكن للشاحنة تزويد منزلك بالطاقة أثناء العواصف، إضافة إلى الأدوات الموجودة في موقع العمل.

تقدم شركات أخرى شاحنات هجينة تعمل بالغاز والكهرباء لتحقيق الكفاءة، ويمكن لشركة فورد أيضا تشغيل منزل أو أدوات في العمل. هناك أيضا سيارات كهربائية هجينة يمكنها السفر لمسافة أقصر بالكهرباء قبل بدء تشغيل مجموعة نقل الحركة الهجينة.

يقول ستيلانتيس: إن شاحن رام فريد من نوعه، لأن محرك الغاز ينتج ببساطة الكهرباء لشحن البطارية ولا يدير العجلات مباشرة. على الرغم من أن كونيسكيس لم ينشر توقعاته، إلا أنه قال إن أكثر من 20 في المائة من مبيعات رام يجب أن يتم تشغيلها جزئيا على الأقل بالكهرباء من أجل تلبية متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات القادمة للحكومة الأمريكية.

في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة ستيلانتس عن سيارة بيك أب رام كهربائية بالكامل تسمى ريف.

كان لهذه الشركة أسوأ اقتصاد في استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بأي شركة تصنيع سيارات كبرى، وفقا لتقرير عام 2022 الصادر عن وكالة حماية البيئة.

وقال المحلل سام أبو الصمد، إن هناك شريحة من متسوقي الشاحنات الذين يريدون أداء السيارة الكهربائية، لكنهم لا يريدون التضحية بالمدى أو القطر. وقال: إن الأسعار المرتفعة أبعدت كثيرين عن سيارات البيك أب الكهربائية التي تقدمها شركات فورد وجنرال موتورز وريفيان، لذلك سيتعين على شركة ستيلانتيس إبقاء السعر معقولا.

"لديهم حزمة يمكن أن تكون المزيج المناسب للأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا قادرين على استخدام الكهرباء، وأن يتمتعوا بأداء مجموعة نقل الحركة الكهربائية، لكن لا تزال لديهم أيضا تلك الثقة اللازمة لقطع مسافات طويلة وقطر قارب أو زلاجات نفاثة". قال: "يمكنهم التوقف ووضع الغاز فيها".

بدأ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في الاستقرار بعد عامين من النمو الهائل. في أغسطس، على سبيل المثال، باعت شركات صناعة السيارات ما يقرب من 111 ألف سيارة كهربائية، أي ما يعادل 8.3 في المائة من إجمالي السوق. لكن في سبتمبر، انخفضت المبيعات إلى ما يقل قليلا عن 106000 سيارة، أو 7.9 في المائة من السوق.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أغسطس بنسبة 60 في المائة تقريبا عن العام السابق، لكن في سبتمبر، انخفض معدل النمو على أساس سنوي إلى 56 في المائة،. يقول المحللون: إن مخزون السيارات الكهربائية ينمو، وإن الأسعار تنخفض مع انخفاض مستويات الطلب.

يعد الشاحن جزءا من مجموعة مجددة من شاحنات رام الصغيرة التي ستصل إلى صالات العرض بدءا من أوائل العام المقبل بنسخة محرك الاحتراق الداخلي. قامت الشاحنات الجديدة بتحديث التصميمات الداخلية ونظام التعليق والهياكل، مع شارة جديدة مثبتة أعلى الشبكة.

ستأتي شاحنة رام 1500 بمحرك توربو مزدوج جديد اختياري سداسي الأسطوانات سعة ثلاثة لترات بقوة تصل إلى 540 حصانا. وقال ستيلانتيس: إن المحرك الجديد أقوى من محرك Hemi V8 الذي حل محله.