انخفاض الأجور وارتفاع التضخم يغذيان هجرة العقول

قررت الممرضة الزيمبابوية جين، التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة براتبها الضئيل، أن تبدأ حياة جديدة في الخارج، ولكن بعد مرور عام على حصولها على وظيفة في بريطانيا، لا تزال تنتظر حزم حقائبها.

جين ليست وحدها. يقول الممرضون الزيمبابويون الحريصون على الهروب من الفقر المدقع إن حكومتهم تمنعهم من متابعة الفرص في الخارج في إطار سعيها لوقف هجرة الأدمغة للعاملين في مجال الصحة.

وقالت جين (35 عاما) التي استخدمت اسمها الأول فقط خوفا من الانتقام لوكالة رويترز: "الحكومة تحتجزني الآن للحصول على فدية". وأضافت الأم لثلاثة أطفال التي لم تعد قادرة على تحمل تكاليف تناول الغداء لأن التضخم المرتفع يدمر مواردها المالية: "أنا قلقة حقا من أنني قد لا أتمكن من المغادرة".

ويقول الممرضون إن السلطات تحبط جهودهم للهجرة من خلال عدم تقديم وثيقة مهمة تؤكد وضعهم المهني، التي بدونها لا يمكنهم الحصول على وظائف في الخارج.

تولت وزارة الصحة إصدار "خطابات التحقق" في أوائل العام الماضي من مجلس الممرضات في زيمبابوي - الهيئة التنظيمية للمهنة - الذي كان يعدلها في غضون أيام. وتقدر النقابات في الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي أن آلاف الممرضات قد تأثرن.

وقال سيمباراشي تافيرينيكا، رئيس نقابة عمال الممرضات في المجالس الحضرية والريفية في زيمبابوي، إن بعض مسؤولي الوزارة يستغلون الوضع من خلال المطالبة برشا كبيرة لتسريع الوثائق.

ولم تستجب الحكومة، التي ضاعفت أيضا رسوم طلب الوثائق إلى 300 دولار، لطلبات التعليق، لكن الوزراء أعربوا مرارا وتكرارا عن قلقهم بشأن نزوح الأطباء والممرضات إلى الخارج.

ويقول نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا، الذي أعلن عن خطط لتجريم توظيف الأجانب للعاملين في مجال الصحة، إنه من الخطأ أن تنفق زيمبابوي مبالغ ضخمة على تدريب العاملين في مجال الصحة فقط لكي يتم اصطيادهم من قبل الدول الأكثر ثراء. لكن الممرضات يقولون إنه من الظلم أن تمنعهم الحكومة من المغادرة عندما يكسب الكثير منهم أقل من 100 دولار شهريا.

وغادر أكثر من 4000 عامل صحي، بينهم أكثر من 2600 ممرض، زيمبابوي في عامي 2021 و2022، بحسب الإحصاءات الرسمية. وتشمل الوجهات التقليدية كندا وأستراليا وبريطانيا حيث يبلغ الراتب المبدئي للممرضة نحو 28400 جنيه استرليني (34490 دولارا).

أضافت منظمة الصحة العالمية هذا العام زيمبابوي إلى "القائمة الحمراء" للدول التي تعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين. وفي 2020، كان لدى زيمبابوي 2.1 ممرضة وقابلة لكل 1000 شخص، أي أقل من ربع العدد في بريطانيا، وفقا لأحدث بيانات البنك الدولي.

وتوقفت بريطانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الممرضات المدربات في الخارج لسد النقص في عدد الموظفين لديها، عن التوظيف من زيمبابوي. ومع ذلك، هذا لا يمنع الممرضات من التقدم للوظائف مباشرة. تم تدريب أكثر من 4330 ممرضة في زيمبابوي مسجلة لدى مجلس التمريض والقبالة البريطاني.

وقالت متحدثة باسم المجلس البريطاني إنها على علم بمشكلة خطابات التحقق في زيمبابوي على الرغم من أن بعضها لا يزال يصل. وقال رئيس النقابة تافيرينيكا إن الممرضات يهاجرن أيضا دون خطابات التحقق للقيام بوظائف غير التمريض.

وأضاف أن البعض كانوا يتلقون دورات قصيرة في الإسعافات الأولية من أجل الحصول على شهادة "مساعدة التمريض" المعترف بها دوليا، وهي وسيلة للحصول على وظائف أقل مهارة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية.

وتعمل جين، التي تتمتع بخبرة عشرة أعوام، في أحد مستشفيات العاصمة هراري. لكن راتبها الشهري البالغ 200 دولار لا يغطي فواتيرها، لذا فهي تبيع أيضا الملابس والعطور عبر الإنترنت. ممرضات أخريات تعرفهن يتنقلن بين نوبات العمل في المستشفى وبيع الملابس والبقالة بشكل غير قانوني في الشوارع حيث غالبا ما تطاردهن الشرطة.

وقالت جين: "إنهم يتحملون كل هذا من أجل توفير الطعام على المائدة". "بعض الممرضات يقضين اليوم كله دون تناول أي شيء في العمل."

إحدى المشاكل الكبيرة التي تواجه الممرضات هي أن رواتبهن تدفع بمزيج من الدولار الأمريكي والدولار الزيمبابوي.

نظرا لأن معظم المتاجر والشركات تفرض رسوما بالدولار الأمريكي، يتعين على الممرضات تحويل الجزء المدفوع بالعملة المحلية، التي انخفضت قيمتها هذا العام.

وقالت جين إن 5 في المائة من راتبها اختفى بسبب الرسوم المصرفية، وذهب ربعها للتنقل من وإلى منزلها في ضواحي هراري. وكان آلاف الممرضات والأطباء قد أضربوا العام الماضي مطالبين بزيادة كبيرة في رواتبهم، وطالبوا بدفع أجورهم بالكامل بالدولار الأمريكي. وفي يناير، منعت زيمبابوي العاملين في مجال الرعاية الصحية من الإضراب لأكثر من 3 أيام، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر.

وقال الممرضون إنهم يشعرون بالإحباط أيضا من العمل في نظام صحي معطل مع قلة الفرص لتعزيز حياتهم المهنية. ولا تفتقر المستشفيات إلى المعدات فحسب، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة السينية، بل قد يكون هناك نقص في مسكنات الألم والقفازات المطاطية. وقالت الممرضات إن المرضى غالبا ما يضطرون إلى شراء الأدوية الخاصة بهم.

قالت جين: "إنه أمر مؤسف حقا". "لا توجد معدات لبعض الإجراءات التي تؤدي إلى الكثير من عمليات الإلغاء. "النساء يلدن أطفالهن دون أغطية ويضطررن إلى النوم على الأرض بعد الولادة. لا يوجد لجنوكاين (مخدر موضعي) إذا احتاجن إلى غرز، لذا يتعين عليهن شراءه بأنفسهن".

وتشعر تاناكا (28 عاما) التي تعمل في مستشفى آخر في هراري بالإحباط أيضا.

"قالت من الصعب أن نطلب من المرضى شراء الأدوية الخاصة بهم - تخيل حتى الباراسيتامول!" نحن نعمل بدون معدات الوقاية الشخصية. أخشى على صحتي. لقد طفح الكيل." وكانت تاناكا تأمل في الانتقال إلى بريطانيا في الصيف بعد تلقي عرض عمل العام الماضي، لكنها لا تزال تنتظر خطاب التحقق الخاص بها.

وقالت تاناكا التي ذكرت اسمها الأول فقط: "شعرت بالخوف عندما قالوا إنهم يريدون إصدار قانون يمنعنا من الذهاب. وهذا أمر مخيف". الهجرة ليست رخيصة. لقد أنفقت بالفعل 1200 دولار على إجراء الاختبار المهني المطلوب لتتمكن من العمل في بريطانيا وعلى نفقات أخرى.

وتحتاج أيضا إلى دفع تكاليف اختبار اللغة الإنجليزية واختبار السل، لكنها علقت هذين الاختبارين وسط عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحكومة ستصدر وثيقتها.

وتعرف تاناكا، التي لديها ابنة تبلغ من العمر خمسة أعوام، أن الحياة في بريطانيا باهظة الثمن - حيث يصل متوسط الإيجارات الشهرية إلى 2000 جنيه استرليني في أجزاء من لندن - لكنها تقول إنها لا تستطيع تحمل تكاليف البقاء في زيمبابوي.

وقالت: "آخذ معي إلى المنزل مبلغا زهيدا يبلغ 200 دولار. وهو لا يكفي لإطعام عائلتي أو حتى شراء الملابس لطفلي. ليس لدي خيار آخر".