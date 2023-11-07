"المركزي الصيني" يعاود ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

بعد يوم واحد من تقليص كميات السيولة النقدية التي يضخها البنك المركزي الصيني في النظام المصرفي يوميا، عاد البنك اليوم لضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية.

وأعلن البنك اليوم ضخ 353 مليار يوان (49.18 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أن ضخ أمس 18 مليار يوان (2.51 مليار دولار) فقط.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف استمر ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث بلغ متوسط السعر 7.1776 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 4 بيب صيني عن مستواه أمس بعد تراجع الدولار أمس بمقدار 18 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.