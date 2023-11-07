الفيدرالي الأسترالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 12 عاما

قام مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي اليوم برفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 12 عاما من 4.1 إلى 4.35 في المائة.

وهي المرة الأولى منذ خمسة أشهر التي يرفع فيها المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة.

وتم تطبيق 12 زيادة على أسعار الفائدة منذ أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.10 في المائة على مدار 13 اجتماعا للمصرف بين مايو 2022 ويونيو 2023.

