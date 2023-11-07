تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم. وخسر مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 313.62 نقطة أو 0.96 في المائة ليصل إلى 32394.86 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة (11:30) صباحا بتوقيت طوكيو (02:30) بتوقيت جرينتش. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.75 نقطة، أو 0.75 في المائة، ليصل إلى 2342.71 نقطة.

