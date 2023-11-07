"هداف" .. تميمة كأس العالم للأندية في السعودية المستوحاة من قط الرمال

كشف الاتحادان الدولي والسعودي لكرة القدم اليوم في منطقة جدة التاريخية عن «هداف»، التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، المقرر تنظيمها في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لـ"واس"، تجسد شخصية «هداف» المستوحاة من قط الرمال قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم، كما تيرز الشغف الذي يبديه حب وولاء الشعب السعودي تجاه المستديرة منذ عقود من الزمن، إذ سجل «هداف» دخولا مميزا واستعراضا في الجولة الترويجية للبطولة، حيث سارع الحضور إلى التقاط الصور التذكارية لأطفالهم مع «هداف» وكأس العالم للأندية 2023 الموجود في الموقع.

ويأتي «هداف» من قلب الكثبان الرملية الذهبية في غرب المملكة، ليخطف أنظار الجمهور ببراعته كمهاجم يجمع بين القوة والسرعة والتسديدات، ليعبر عن شغفه بكرة القدم باعتبارها رياضة تتجاوز جميع الحدود والعوائق والثقافات وتوحد شعوب العالم.

وأكد ماركو نازاريمدير التسويق والعلامة التجارية وشؤون الأعمال لدى FIFA، أن "هداف" سيجسد روح هذه البطولة العالمية باعتباره التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، مضيفا أن كرة القدم هي للجميع، سواء لمساندة أحد أكبر أندية العالم أم فريقا مغمورا يحاول تحقيق مفاجأة، وهذا ما تبرزه شخصية هداف، وما يتمتع به من طاقة تمثل الشغف السائد بكرة القدم في المملكة.

وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر، مواجهات بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون المكسيكي، ونادي الاتحاد السعودي، والأهلي المصري، وأوراوا ريدز، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلومينينسي البرازيلي.