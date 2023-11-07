قيمته 5.9 مليون دولار .. بريطانيا تتهم 4 أشخاص بسرقة مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم 

وجهت السلطات البريطانية الاتهام إلى أربعة رجال بسرقة مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم خارج أكسفورد في إنجلترا.

واختفى المرحاض، الذي تبلغ قيمته 4.8 مليون جنيه إسترليني (5.95 مليون دولار)، خلال عملية سرقة ليلية في سبتمبر 2019. وأمس الاثنين، قالت خدمة الادعاء الملكي إنها سمحت بتوجيه اتهامات للرجال الأربعة، الذين يمثلون أمام محكمة أكسفورد الجزئية يوم 28 نوفمبر الجاري، وفقا لـ"الألمانية".

وقد تم تركيب المرحاض الذي يعمل بشكل كامل كعمل فني في قصر بلينهايم في منطقة أكسفوردشاير، مسقط رأس ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا سابقا، عندما تمت سرقته.