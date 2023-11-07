النفط يرتفع فوق 85 دولارا مع إبقاء السعودية على التخفيضات الطوعية

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما من النفط حتى نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.34 في المائة، إلى 85.18 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.82 دولار للبرميل، مرتفعا 31 سنتا، أو 0.4 في المائة.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية إن المملكة أكدت أمس الأحد أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر ليبقى الإنتاج عند تسعة ملايين برميل يوميا.

وأعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

وبحسب "رويترز"، انتعشت أسعار النفط بعد أن خسر الخامان القياسيان نحو ستة في المائة في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات والتي نتجت عن التوترات في الشرق الأوسط.

كما استفادت أسعار النفط أيضا من ضعف الدولار. وانخفض مؤشر الدولار إلى مستوى 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر. ويعزز ضعف الدولار الطلب على مشتريات النفط الخام من قبل حائزي العملات الأجنبية.