"هداف" .. تميمة كأس العالم للأندية السعودية 2023

أصبح القط الصحراوي "هداف" على أتم الاستعداد لانطلاق رحلته الكروية بعد إعلانه تميمة رسمية لكأس العالم للأندية فيفا السعودية 2023 التي تجري منافساتها بين 12 و22 ديسمبر، إذ سيحظى بحضور بارز عبر كافة المنصات الإعلامية وعلى الأرض في مدينة جدة قبل انطلاق البطولة وخلالها.

تشهد البطولة مشاركة أبطال القارات الست، إضافة إلى عملاق الكرة السعودية نادي الاتحاد، وستكون شخصية هداف تجسيدا للروح الرياضية ولمبدأ أن كرة القدم هي للجميع من كافة الخلفيات والمشارب.

وبفضل سرعته وقوته وشجاعته، سيكون هداف مصدر متعة وترفيه لعشاق المستديرة الساحرة من كل الأعمار. موطن هداف هو الكثبان الرملية في المنطقة الغربية للسعودية، وقد اكتسب مهارات تسديد الكرة منذ أن كان هرا صغيرا يركل الكرة بمخالبه، ليشاطر عشقه للعبة الجميلة مع كافة السعوديين في أرجاء البلاد.

وقبيل انطلاق مونديال الأندية، سيساعد "هداف" بحضوره المميز على رفع مستوى الإثارة من خلال مشاركته بسلسلة من الفعاليات في جدة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماركو نازاري، مدير التسويق والعلامة التجارية وشؤون الأعمال لدى فيفا: "سيجسد هداف روح هذه البطولة العالمية باعتباره التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية السعودية 2023. كرة القدم هي للجميع، سواء كنت تساند أحد أكبر أندية العالم أم فريقا مغمورا يحاول تحقيق مفاجأة، وهذا ما تعكسه شخصية هداف. فشجاعته وما يتمتع به من طاقة تمثل الشغف السائد بكرة القدم في السعودية، وسيلعب دورا مهماً في تشجيع العائلات والأطفال على متابعة البطولة، التي ستستقطب كوكبة من ألمع نجوم اللعبة إلى جدة".

يشارك في البطولة عملاق كرة القدم الإنجليزي مانشستر سيتي، ونادي ليون المكسيكي بظهوره الأول في البطولة، وقطب كرة القدم المصرية الأهلي، وبطل آسيا أوراوا ريدز، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس (بوكا جونيورز أو فلومنيزي)، إضافة إلى الاتحاد بطل دوري المحترفين السعودي.