الأنظمة الغذائية غير الصحية تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي عالميا

قالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو) في تقرير اليوم إن ما يطلق عليه التكاليف غير الظاهرة للانظمة الغذائية العالمية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا، نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وجاء في التقرير أن هذه التكاليف غير الظاهرة ناتجة بصورة أساسية عن الأنظمة الغذائية غير الصحية والزراعة التي تلحق الضرر بالبيئة.

وقالت المنظمة ومقرها روما إن تقرير هذا العام" يهتم بالتكلفة الحقيقية للغذاء من أجل أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة".

وأضافت" التقرير يقدم مفهوم التكاليف البيئية والصحية والاجتماعية غير الظاهرة وفوائد أنظمة الأغذية الزراعية، كما يقترح توجها هو محاسبة التكلفة الحقيقية لتقييمها".

وحتى الآن، تأتي أكبر حصة من هذه التكاليف، أكثر من 70 في المائة، بسبب النظام الغذائي غير الصحي. وفقا للتقرير. وتمثل النسبة الآخذه في الزيادة للدهون والسكر بالإضافة إلى أن الأغذية المصنعة في الأنظمة الأغذية للكثير من الأشخاص تعد مشكلة.

وهذا يؤدي للبدانة والاصابة بأمراض أخرى، مما لا يمثل فقط عبئا على أنظمة الرعاية الصحية، ولكن أيضا يسبب خسائر في إنتاجية العاملين.

ووفقا للفاو، فإن سببا آخر " للتكلفة الاقتصادية العالمية الحقيقية" للأنظمة الغذائية الحالية يتعلق بالبيئة. وتساهم في ذلك الانبعاثات الغازية وترسيب النيتروجين إضافة إلى استهلاك المياه بمعدلات غير مستدامة.

وتتأثر الدول منخفضة الدخل بصورة خاصة بهذه التكاليف الصحية والبيئية والاجتماعية.