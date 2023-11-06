هل العالم بحاجة إلى الروبوتات عقب ظهور جنون الذكاء الاصطناعي؟

إن بناء روبوت يشبه الإنسان ومفيد في نفس الوقت هو حلم هندسي عمره عقود مستوحى من الخيال العلمي الشعبي. في حين أن أحدث جنون الذكاء الاصطناعي قد أثار موجة أخرى من الاستثمارات في السعي لبناء إنسان، فإن معظم النماذج الأولية الحالية خرقاء وغير عملية، وتبدو أفضل في العروض المسرحية منها في الحياة الحقيقية. هذا لم يمنع حفنة من الشركات الناشئة من الاستمرار في ذلك.

وقال جوناثان هيرست، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الروبوتات في شركة لشركة أجيلتي للروباتات: " القصد ليس البدء من البداية والقول: مرحبا، نحن نحاول أن نجعل الروبوت يبدو وكأنه شخص". "نحن نحاول صنع روبوتات يمكنها العمل في المساحات البشرية."

هل نحتاج حتى إلى أشباه البشر؟ يشير هيرست إلى نقطة وصف روبوت المستودع الرقمي الخاص بشركته بأنه يتمحور حول الإنسان، وليس شبيها بالبشر، وهو تمييز يهدف إلى التأكيد على ما يفعله مقارنة بما يحاول أن يكون.

ما يفعله، في الوقت الحالي، هو التقاط الصناديق ونقلها. أعلنت أمازون في أكتوبر أنها ستبدأ في اختبار جوانب رقمية لاستخدامها في مستودعاتها، وافتتحت هذه الشركة مصنعا في ولاية أوريغون في سبتمبر لإنتاجها بكميات كبيرة.

يحتوي الوصوف الرقمي على رأس يحتوي على كاميرات وأجهزة استشعار أخرى وعيون متحركة وجذع يعمل بشكل أساسي كمحرك له. وله ذراعان وساقان، لكن أرجله تشبه الطيور أكثر من الإنسان، مع مظهر ركبتيه المقلوبتين الذي يشبه ما يسمى بالحيوانات ذات الأصابع مثل الطيور والقطط والكلاب التي تمشي على أصابع قدميها بدلا من الأقدام المسطحة وفقا لـ "أ.ب".

يتخذ صانعو الروبوتات المتنافسون، نهجا أكثر نقاء بشأن فكرة أن الروبوتات البشرية الحقيقية هي وحدها القادرة على التنقل بفاعلية في أماكن العمل والمنازل والمجتمع المبني للبشر. يخطط الشكل أيضا للبدء بحالة استخدام بسيطة نسبيا، كما هو الحال في مستودع البيع بالتجزئة، ولكنه يهدف إلى إنشاء روبوت تجاري يمكن "تكراره مثل آيفون لأداء مهام متعددة لتولي عمل البشر مع انخفاض معدلات المواليد حول العالم.

وقال بريت أدكوك، الرئيس التنفيذي لشركة فيجر آي آي: "لا يوجد عدد كاف من الأشخاص الذين يقومون بهذه الوظائف، لذا فإن السوق ضخمة". "إذا تمكنا من جعل الروبوتات البشرية تقوم بعمل لا يرغب البشر في القيام به بسبب النقص في البشر، فيمكننا بيع الملايين من الروبوتات، وربما المليارات".

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا تمتلك شركة أدكوك نموذجا أوليا جاهزا للتسويق. تأسست منذ أكثر من عام بقليل، وبعد أن جمعت عشرات الملايين من الدولارات، كشفت أخيرا عن مقطع فيديو مدته 38 ثانية لشخصية وهي تسير عبر منشأة الاختبار الخاصة بها في سانيفيل، كاليفورنيا.

يحاول أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أيضا بناء إنسان، يسمى Optimus، من خلال قسم الروبوتات في شركة صناعة السيارات الكهربائية، لكن العرض المباشر الذي تم تقديمه في العام الماضي لخطوات الروبوت المتوقفة بشكل محرج لم يثير إعجاب الخبراء في مجال الروبوتات. ويبدو أن شركة أبترونيك، التي يقع مقرها في أوستن، ومقرها تكساس، هي شركة تيسلا، التي كشفت عن الروبوت أبولو البشري في عرض فيديو في أغسطس.

كل الاهتمام -والمال- الذي تم ضخه في صنع آلات غير مألوفة تشبه البشر قد يجعل المشروع برمته يبدو وكأنه هواية عقيمة بالنسبة للتقنيين الأثرياء، ولكن بالنسبة لبعض رواد الروبوتات ذات الأرجل، فإن الأمر كله يتعلق بما تتعلمه على طول الطريق.

وقال مارك رايبرت، المؤسس المشارك لشركة بوسطن ديناميكس، المشهورة بأبحاثها: "ليس فقط فيما يتعلق بتصميمها وتشغيلها، ولكن أيضا حول كيفية استجابة الناس لها، وحول التقنيات الأساسية الحاسمة للتنقل والبراعة والإدراك والذكاء". روبوتات تشبه الكلاب تدعى سبوت.

وأضاف رايبرت إن طريق التنمية في بعض الأحيان لا يكون على طول خط مستقيم. قامت شركة بوسطن ديناميكس، وهي الآن شركة تابعة لشركة هيونداي لصناعة السيارات، بتجربة بناء إنسان يمكنه التعامل مع الصناديق.

وقال عبر رسالة عبر البريد الإلكتروني: "أدى ذلك إلى تطوير روبوت جديد لم يكن في الواقع إنسانا، ولكن كان له العديد من خصائص الإنسان. لكن التغييرات أدت إلى روبوت جديد يمكنه التعامل مع الصناديق بشكل أسرع، ويمكن أن يعمل لفترة أطول". ساعات، ويمكن أن تعمل في مساحات ضيقة، مثل الشاحنات. لذا فقد أدت الأبحاث المتعلقة بالبشر إلى إنشاء روبوت مفيد غير بشري.

ركزت بعض الشركات الناشئة التي تهدف إلى تصنيع آلات شبيهة بالإنسان على تحسين براعة الأصابع الآلية قبل محاولة جعل الروبوتات الخاصة بها تمشي.

وقال جوردي روز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كولومبيا البريطانية، وهي شركة ناشئة مقرها كندا،، إن المشي "ليس المشكلة الأصعب في حلها في مجال الروبوتات البشرية". "المشكلة الأصعب هي مشكلة فهم العالم والقدرة على التلاعب به بيديك."

يمكن لأحدث وأول روبوت، تخزين الرفوف وتفريغ مركبات التوصيل وتشغيل عملية الدفع، وهي خطوات مبكرة نحو ما يراه روز كهدف طويل المدى يتمثل في جعل الروبوتات تدرك العالم المادي لتكون قادرة على التفكير فيه بطريقة تشبه الذكاء. مثل الكائنات البشرية الأخرى، من المفترض أن يبدو محببا، لأن كيفية تفاعله مع الأشخاص الحقيقيين يمثل جزءا كبيرا من وظيفته.

وقال روز: "نريد أن نكون قادرين على توفير العمالة للعالم، ليس فقط لشيء واحد، ولكن لكل من يحتاج إليها". "يجب أن تكون الأنظمة قادرة على فكر مثل الناس. لذلك يمكننا أن نطلق على ذلك الذكاء العام الاصطناعي إذا كنت ترغب في ذلك. ولكن ما أعنيه بشكل أكثر تحديدا هو أن الأنظمة يجب أن تكون قادرة على فهم الكلام ويجب أن تكون قادرة على تحويل فهم الكلام إلى عمل، الأمر الذي يرضي الأدوار الوظيفية في جميع أنحاء الاقتصاد بأكمله.

جذب روبوت انتباه أمازون لأنه يستطيع المشي والتحرك أيضا بطريقة يمكن أن تكمل الأسطول الحالي لعملاق التجارة الإلكترونية من الروبوتات الشبيهة بالمركبات والتي تحرك عربات كبيرة حول مستودعاتها الشاسعة.

وقال تاي برادي، كبير تقنيي الروبوتات في أمازون، بعد أن عرضتها الشركة في حدث إعلامي في سياتل: "إن جانب التنقل أكثر إثارة للاهتمام من الشكل الفعلي".

في الوقت الحالي، يتم اختبار هذا الروبوت للمساعدة في المهمة المتكررة المتمثلة في التقاط ونقل حقائب اليد الفارغة. لكن مجرد وجودها هناك لا بد أن يؤدي إلى إحياء بعض المخاوف بشأن استيلاء الروبوتات على وظائف الناس، وهي رواية تحاول أمازون منعها من السيطرة.

وقال داميون شيلتون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أجيلتي للروباتات، إن روبوت المستودع هو "مجرد حالة الاستخدام الأولى" لجيل جديد من الروبوتات الذي يأمل أن يتم احتضانه بدلا من الخوف منه أثناء استعدادهم لدخول الشركات والمنازل.

وقال شيلتون: "لذلك، خلال عشرة أو 20 عاما، سترون هذه الروبوتات في كل مكان. وإلى الأبد، ستصبح الروبوتات التي تتمحور حول الإنسان جزءا من حياته لذلك هذا مثير جدا.