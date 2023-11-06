تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة وجدة والجموم والكامل وبحرة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

وأوضحت الإدارة أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، مبينة أن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص.

وأوضحت الإدارة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة لتكون -عن بعد- عبر منصة مدرستي لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.