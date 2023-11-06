الأسهم الأوروبية تستقر بعد أسبوع قوي

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس، في حين حقق سهم رايان إير أفضل أداء له في غضون شهر بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش بعد أن قفز أكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي، مع ابتهاج المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وصعد سهم رايان إير 5.8 في المائة بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب أرباحا سنوية قياسية ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، ما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3 في المائة.

وربح سهم تليكوم إيطاليا 2 في المائة بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر.

وانخفض سهم إيفوتيك 2.6 في المائة بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.