النفط يرتفع بعد التزام السعودية وروسيا بالخفض الطوعي للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أكدت السعودية وروسيا، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام. وبحلول منتصف الليل بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعا 54 سنتا، أو 0.7 في المائة بحسب "رويترز".

وقال محللون من‭‭ ‬‬"إيه.إن.زد" في مذكرة "لقد اختفت علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تماما بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة".

وأضافوا "تحول تركيز السوق إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة."

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين بعد أن أصدرت ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بيانات المصانع المخيبة للآمال لأكتوبر الأسبوع الماضي.

