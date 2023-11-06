بين إنتاج النفط وعمره واحتياطيه

ذكرت في المقال السابق أنه من 2017 حتى سبتمبر الماضي، تراجع إنتاج النفط الفنزويلي من نحو 2.03 مليون برميل يوميا إلى نحو 825 ألف برميل يوميا. الجدير بالذكر أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي من النفط عالميا، بحسب "رويترز"، حيث بلغ احتياطيها نحو 303 مليارات برميل من النفط، فهل هناك علاقة بين إنتاج النفط وعمره؟ وما الفرق بين احتياطي النفط المؤكد وغير المؤكد؟

الوقود الأحفوري، وعلى رأسه النفط، هو مورد للطاقة ناضب، لكن هل يعني ذلك أن فنزويلا -على سبيل المثال- قادرة على استخراج النفط الموجود في حقولها حتى آخر برميل منه؟

الوقود الأحفوري الذي يتكون من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم هو مصدر ناضب للطاقة، وهذه حقيقة ثابتة غير مختلف عليها، وعندما نقول إن النفط مصدر للطاقة ناضب، فهذا يعني بطبيعة الحال أن له نهاية عاجلا أم آجلا، ولا أتحدث هنا عن "النضوب الاقتصادي"، بل عن النضوب الفعلي.

نقرأ ونشاهد هنا أو هناك أن عمر النفط في دولة ما هو كذا، حيث يتم الوصول إلى هذا الرقم بناء على حسبة بسيطة تتم بحساب كمية الاحتياطي "المؤكد" وقسمته على كمية الإنتاج اليومي الفعلي، ويكون ناتج القسمة هو عمر النفط، بمعني لو أن دولة ما تملك -على سبيل المثال- مليار برميل من النفط، وتنتج هذه الدولة يوميا 100 ألف برميل، فعليه يكون عمر النفط في هذه الدولة هو حصيلة قسمة مليار برميل على 100 ألف برميل، حيث يساوي في هذه الحالة عشرة آلاف يوم أو 27.3 عام.

حساب عمر النفط بهذه الطريقة غير دقيق لأسباب كثيرة، من أهمها أن الاحتياطي "المؤكد" متغير، وليس ثابتا في الغالب، فبحساب عمر النفط بالطريقة السابقة، فإننا نتجاهل الاحتياطي "غير المؤكد" ونقصيه من المعادلة. الاحتياطي "غير المؤكد" من الممكن تأكيده أو جزء منه على أقل تقدير، ومن الأمثلة الواقعية على ذلك احتياطي النفط السعودي المؤكد الذي ظل ثابتا نحو 20 عاما رغم إنتاج السعودية المرتفع من النفط، ما آثار تساؤلات مشروعة عند البعض، ودفع البعض بحسن أو سوء نية إلى التشكيك في هذه الأرقام التي يتم إعلانها سنويا من "أرامكو السعودية".

في هذه الحالة، يتم تعويض ما تنتجه السعودية بتأكيد احتياطيات نفط جديدة لم تكن مؤكدة في وقت مضى، وقد لا يعلم كثيرون أن نسبة التطابق بين الأرقام التي كانت تعلنها "أرامكو"، "الاحتياطي المؤكد" وبين النتائج التي أعلنتها الجهات المستقلة لتقييم الاحتياطي قبيل طرح "أرامكو السعودية" للاكتتاب بلغت 99 في المائة تقريبا. حيث قضت هذه الجهات المختصة بتقييم الاحتياطيات النفطية نحو 18 شهرا في السعودية، وبصلاحيات كاملة واستقلالية تامة للوصول إلى تقييم دقيق للاحتياطي السعودي المؤكد من النفط، وهذا دليل على شفافية السعودية في الإفصاح عن احتياطيها.

ثانيا، كمية الإنتاج اليومي في حد ذاتها متغيرة في أي دولة منتجة للنفط في العالم، تزيد هذه الكمية وتنقص بحسب معطيات أسواق النفط العالمية من عرض وطلب، حيث تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية والفنية والسياسية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تؤثر في الإمدادات النفطية.

بناء على ما سبق، يمكننا القول إن عمر النفط متغير وليس ثابتا، وفقا للعوامل المتغيرة التي تم ذكرها، وحساب عمر النفط لأي دولة يراوح بين كونه تخمينا عشوائيا لا يراعي العوامل والظروف التي تم تسليط الضوء عليها، وبين استشراف مبني على أسس علمية، لكن يصعب الجزم وتحديد عمر قطعي.