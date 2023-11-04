وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي رفض السعودية عمليات التهجير القسري لسكان غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، ذلك على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية على رفض السعودية القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدا إدانة السعودية استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.