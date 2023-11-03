تفاوت كبير لأسعار اشتراكات الأندية الرياضية النسائية .. الفارق يصل إلى 200 %

سجلت الاشتراكات السنوية في مراكز الأندية الرياضية النسائية في السعودية، تفاوتا في الأسعار وصلت إلى 200 في المائة.

والمراكز الرياضية المشمولة في التقرير: (إنترفال بلس، جولدز جيم، بي فت، بودي موشنز، وقت اللياقة، نيو يو، 9 راوند، بي ات، وبيور جيم).

وبحسب مسح لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، جاء اشتراك مركز إنترفال بلس الأعلى بسعر 8165 ريالا، فيما جاء مركز بيور جيم الأقل بـ 2763 ريالا للاشتراك السنوي، وذلك بفارق يبلغ 196 في المائة.

وفي الترتيب الثاني، جاء اشتراك مركز جولدز جيم بمتوسط سعر 7245 ريالا، إذ بلغ سعر الاشتراك في الرياض 7173 ونحو 7317 ريالا في مدينة الخبر، وبفارق 13 في المائة عن مركز إنترفال بلس.

ثالثا ورابعا، حل مركز "بي فت" بسعر 6204 ريالات و"بودي موشنز" بنحو 5995 ريالا، وذلك بفارق 32 و36 في المائة على التوالي عن المركز صاحب أعلى سعر.

في المرتبة الخامسة، جاءت مراكز وقت اللياقة النسائية بسعر 5738 وبفارق 42 في المائة عن المركز الأول، يليه مركز نيو يو بـ 5475 ريالا، وبفارق عن أعلى سعر بنحو 49 في المائة.

سابعا وثامنا، حل كل من مركز 9 راوند وبي ات بسعر 4950 ريالا و3699 ريالا، بفارق 65 في المائة و121 في المائة على التوالي عن مركز إنترفال بلس.

وفي المرتبة الأخيرة، يأتي مركز بيور جيم كأقل الأسعار بنحو 2763 ريالا للاشتراك السنوي، بفارق كبير بلغ 196 في المائة عن المركز الأعلى سعرا.

منهجية المسح

استند المسح إلى أسعار الاشتراك السنوي الأساسية لأبرز الأندية الرياضية النسائية على الموقع الإلكتروني لكل شركة قيد المسح وخدمة المبيعات، في حين لا يشمل المسح العروض الموسمية.



وحدة التقارير الاقتصادية