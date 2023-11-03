68 مليار ريال مكاسب سوقية لشركات التقنية المدرجة في «تاسي» منذ الإدراج

بلغت المكاسب السوقية لشركات التطبيقات والخدمات التقنية المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تاسي" نحو 68 مليار ريال، منذ إدراجها حتى إغلاق الخميس الموافق الثاني من نوفمبر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول"، نمت القيمة السوقية لشركات القطاع الخمس بمعدل 213 في المائة، من 32 مليار ريال إلى 99.9 مليار ريال، أي بما يعادل ثلاث مرات.

والشركات الخمس هي: علم، سلوشنز، إم آي إس، بحر العرب، وتوبي.

وجاءت شركة إم آي إس الأعلى نموا في القيمة السوقية بمعدل 454 في المائة من 720 مليون ريال عند الإدراج إلى أربعة مليارات ريال، إذ بلغت المكاسب السوقية 3.3 مليار ريال خلال الفترة.

ويعود النمو الكبير في قيمتها السوقية إلى ارتفاع سعر سهمها خلال الفترة من 45 ريالا إلى 133 ريالا، بحسب آخر جلسة، إضافة إلى زيادة عدد أسهمها بأكثر من الضعف.

وفي الترتيب الثاني، حلت شركة "علم" بنمو 435 في المائة من عشرة مليارات ريال إلى 55 مليار ريال لتبلغ حصيلة المكاسب التي جمعتها الشركة نحو 45 مليار ريال، تمثل 65 في المائة من أرباح القطاع.

وكانت حصة "علم" تقدر بنحو 32 في المائة من القيمة السوقية للقطاع عند الإدراج، كما كانت تشغل الترتيب الثاني من حيث القيمة السوقية بعد نظيرتها "سلوشنز" التي كانت تستحوذ على 57 في المائة.

لكن مع طرح كلتا الشركتين 24 مليون سهم جديد عند الإدراج، جرى تقييم سعر الطرح لـ"علم" بأعلى من "سلوشنز"، لترتفع حصة "علم" إلى 65 في المائة متجاوزة بقية شركات القطاع نتيجة لارتفاع سعر سهمها بأعلى من 600 ريال.

في المرتبة الثالثة، حلت "بحر العرب" بنمو 369 في المائة في قيمتها السوقية من 110 ملايين ريال إلى 516 مليون ريال، لتصل مكاسبها إلى 406 ملايين ريال.

رابعا، جاءت "سلوشنز" بنمو 107 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية من 18 مليار ريال إلى 38 مليار ريال، أي بأكثر من ضعف قيمتها عند الإدراج نتيجة ارتفاع سعر سهمها.

وأخيرا، سجلت شركة "توبي" أدنى نمو بين الشركات بنحو 13 في المائة بما يعادل 366 مليون ريال، رغم امتلاكها أعلى عدد أسهم في القطاع.

يذكر أن القطاع التقني حقق أفضل أداء بين قطاعات السوق خلال شهر أكتوبر الماضي. ورغم الظروف التي تمر بها السوق متأثرة كغيرها من الأسواق بأحداث المنطقة، لا يزال القطاع يحقق نتائج أفضل، لما يمتلكه من ميزة لا تتوافر في القطاعات الأخرى.



وحدة التقارير الاقتصادية