"شل" تبدأ برنامجا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار

أعلنت شركة شل للطاقة اليوم الخميس، بدء برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار يغطي مدة تعاقد لثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يكتمل برنامج إعادة الشراء، المعرض لشروط السوق، قبل الإعلان عن نتائج الربع الأخير للشركة في الأول من فبراير 2024.

ويبلغ الحد الأقصى الإجمالي لشراء الأسهم العادية بموجب عقود لندن ملياري دولار والحد الأقصى لشراء الأسهم العادية بموجب العقد الهولندي 1.5 مليار دولار.