انخفاض الدولار بعد قرار الفائدة الأمريكية .. والأنظار على بنك إنجلترا

انخفاض الدولار بعد قرار الفائدة الأمريكية .. والأنظار على بنك إنجلتراانخفض الدولار بوجه عام اليوم الخميس، فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، ويتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا وما إذا كان سيتخذ نفس الخطوة اليوم.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسة، 0.1 في المائة إلى 106.41 وانخفض 0.8 في المائة عن أعلى مستوى بلغه أمس الأربعاء، وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.0598 دولار، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.155 للدولار، وارتفع الاسترليني 0.2 في المائة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.