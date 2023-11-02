الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من رهانات على وقف رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدفوعة بصعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مع مراهنة المستثمرين على إمكانية انتهاء سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

وأبقى رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول الخيار متاحا أمام رفع الفائدة مرة أخرى إذا أصيب التقدم في خفض التضخم بالجمود لكنه عبر عن قلقه من أن يبدأ ارتفاع سعر الفائدة في السوق على التأثير سلبا على الاقتصاد.

وزاد قطاع العقارات 2.7 بالمئة مع صعود سهم شركة كوجامو الفنلندية للمساكن 7.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث.

كما صعد قطاع التكنولوجيا 2.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة (جاست إيت تيك أواي.كوم)، وهي أكبر شركة في أوروبا لتوصيل الوجبات عبر الإنترنت، بنسبة سبعة بالمئة.

وشهد سهم شركة أديكو السويسرية للتوظيف أكبر زيادة على ستوكس600 إذ صعد 10.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح صافية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وزاد سهم شل 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الثالث تتسق مع التوقعات بلغت 6.2 مليار دولار.