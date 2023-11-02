ارتفاع بورصات الخليج مع تثبيت المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما أدى تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة والتصريحات حول السياسة النقدية إلى تعزيز الآمال في التوقف عن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء في وقت يجد فيه صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد الأوضاع المالية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

وبينما لم يستبعد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة مرة أخرى، رأت الأسواق أنه لم يكن متمسكا تماما بالتشديد النقدي كما كان من قبل.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة عن كثب.

وارتفع المؤشر السعودي واحدا في المائة مع صعود سهم شركة علم 1.8 في المائة، وقفزة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بأكثر من أربعة في المائة رغم إعلان الشركة خسائر فصلية.

وزاد سهم المواساة للخدمات الطبية 1.4 في المائة بعد الارتفاع الحاد في أرباح الشركة الفصلية.

وصعد مؤشر دبي 0.5 في المائة مع ارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية (إمباور) 1.2 في المائة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 في المائة.

وصعد المؤشر القطري 1.4 في المائة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي زاد 1.9 في المائة.