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الطاقة- النفط

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم ، إذ يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.
وبحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل بحسب رويترز.

 

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