قطاع البنوك يدفع الأسهم السعودية فوق مستويات 10800 نقطة .. والسيولة عند 8.4 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية الصعود للجلسة الرابعة مسجلة أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ ثلاثة أشهر لتغلق عند 10814 نقطة رابحة 124 نقطة بنحو 1.17 في المائة، ويأتي ذلك على الرغم من تراجع أكثر القطاعات وتباين أداء الأسهم، إلا أن نشاط قطاع البنوك قاد ارتفاع المؤشر، تفاعلا مع النتائج الإيجابية التي سجل فيها عدد من البنوك أداء فاق التوقعات. تحركات السوق الإيجابية سبقت اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي، حيث تتجه التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، ويأمل المستثمرون أن تظهر ما يوحي إلى قرب تراجعها.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند 10870 نقطة، بينما الدعم عند 10640 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10700 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 10866 كاسبا 1.6 في المائة، بينما الأدنى عند 10601 نقطة فاقدا 0.83 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10814 نقطة رابحا 124 نقطة بنحو 1.17 في المائة. وارتفعت السيولة 32 في المائة بنحو ملياري ريال لتصل إلى 8.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 28 في المائة، ما يعادل 59 مليونا لتصل إلى 274 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 85 ألفا بنحو 19 في المائة لتصل 522 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بـ1.3 في المائة، وحل ثالثا تجزئة "الأغذية" 1.2 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "البنوك" بواقع 3.9 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بمقدار 2.36 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع "النقل" بنحو 26 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 20 في المائة، ما يمثل 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 10 في المائة بنحو 890 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سال" بنحو 25.09 في المائة ليبلغ 132.60 ريال، يليه "أنابيب" بـ9.98 في المائة ليصل إلى 105.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب السعودية" 7.81 في المائة، حيث أغلق عند 35.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 7.14 في المائة ليغلق عند 0.13 ريال، يليه "النهدي" بمقدار 5.22 في المائة إلى 134.40 ريال، وحل ثالثا سهم "بدجت السعودية" 3.23 في المائة ليقفل عند 65 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "سال" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 542 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ464 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية