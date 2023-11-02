«نمو» تفقد 164 نقطة وسط تداولات قيمتها 12 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 164 نقطة بنحو 0.7 في المائة لتغلق عند 22185 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 34 في المائة، ما يعادل 6.5 مليون إلى 12 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 34 في المائة بواقع 431 ألفا لتبلغ 821 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 1703 صفقات متراجعة 886 صفقة بمقدار 34 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "منزل الورق" بنحو 8.1 في المائة ليبلغ 260 ريالا، يليه "ملان" بـ6.7 في المائة ليصل إلى 6.40 ريال، وحل ثالثا سهم "نفوذ" 2.9 في المائة، حيث أغلق عند 22 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غاز" بواقع 8 في المائة ليغلق عند 41.40 ريال، يليه "برغرايززر" بـ7.7 في المائة إلى 9.23 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" بمقدار 5.8 في المائة، مقفلا عند 3.72 ريال.وكان الأعلى تداولا "منزل الورق" بنحو 1.1 مليون ريال، ثم "شور" بقيمة مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 898 ألف ريال.