«وول ستريت» تصعد مع ترقب المستثمرين الأعمال الفصلية .. وأسهم الرعاية الصحية تنعش «الأوروبية»

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، وسط ترقب المستثمرين نتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 29.00 نقطة بنحو 0.09 في المائة إلى 33081.87 نقطة. كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.47 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 4201.27 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 35.83 نقطة بمقدار 0.28 في المائة إلى 12887.06 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس مدعومة بأسهم الرعاية الصحية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة. وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت 1 في المائة، مع ارتفاع سهم "جلاكسو سميث كلاين" 1.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.وهوى سهم "أورستد" الدنماركية 20.1 في المائة إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.كما هبط سهم شركة البناء السويدية "سكانسكا" 12.3 في المائة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع أمس مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.ومنح سهم "تويوتا موتور"، ذو الوزن الثقيل، زخما إضافيا وقفز 4.71 في المائة بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين "660.81 مليون دولار" خلال الجلسة المسائية.وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 2.41 في المائة على أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 2.53 في المائة.وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام قسم الأبحاث في "تاشيبانا سيكيوريتيز"، "المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة".وزاد بنك اليابان، أمس الأول، التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير.وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68 ليتصدر المكاسب.وكان مؤشر قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد إذ تراجع 1.19 في المائة. وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.75 في المائة بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.وكان أسوأ أداء على مؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم "أدفانتست" الذي هوى 5.9 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام كاملا.