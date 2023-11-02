وزير الدفاع يبحث تهدئة الأوضاع في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بمقر وزارة الخارجية في واشنطن، اليوم، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

وفور وصول وزير الدفاع إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية دون في سجل الزيارات الرسمية كلمة بهذه المناسبة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، وبحث الجهود والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون بين بلديهما الصديقين، بما يسهم في تحقيق رؤيتهما لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.