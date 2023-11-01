مونديال 2034: أرقام من متطلبات الاستضافة

فيما يأتي بعض الأرقام التي عرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بالبنية التحتية، ضمن نظرة عامة على متطلبات استضافة مونديال 2034، الذي أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاحتضانه:



2024 الإعلان عن الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع إجراؤه في الربع الأخير من 2024



14 الحد الأدنى للملاعب المقترحة المناسبة



4 الحد الأدنى للملاعب المقترحة الموجودة راهنا (قائم حاليا، قيد الانشاء، يتطلب التجديد أو إعادة البناء مع الحفاظ على العناصر الهيكلية الرئيسة)



40 ألف متفرج سعة ملاعب دور المجموعات (باستثناء المباراة الافتتاحية)، دور الـ32، دور الـ16، ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث



60 ألف متفرج سعة الملاعب المضيفة لنصف النهائي



80 ألف متفرّج سعة الملعب المضيف للمباراة النهائية



105*68 مترا طول وعرض الملعب



72 موقعا مخصصا لمعسكرات التدريب (مقترنا بفندق)



4 مواقع تدريب مناسبة في كل ملعب (مقترنة بفندق)



2 مقران على الأقل لمعسكرات تدريب الحكام (مقترنة بفندق)