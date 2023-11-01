فشل مصدري المحاصيل الأوكرانية في تحصيل 3 مليارات دولار بسبب الحرب

أظهرت تقديرات البنك المركزي الأوكراني، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرج للأنباء، أن مصدري المنتجات الزراعية في البلاد لم يتمكنوا من تحصيل نحو ثلاثة مليارات دولار عائدات بالخارج منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا فبراير 2022، ما يصعد الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي لدى كييف.

وقال مسؤول حكومي، نقلا عن حسابات البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، إن هذا يشكل ما يتراوح بين 70 إلى 75 % مما تركه التجار من صناعات مختلفة خارج أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته نظرا لسرية البيانات.

وأوضحت "بلومبيرج" أن هذا أيضا هو السبب وراء تشديد الحكومة الضوابط على شحنات الحبوب والبذور الزيتية.

ووفقا لما أوردته الوكالة الأسبوع الماضي، من المقرر أن يطلب مجلس الوزراء من المصدرين الحصول على تراخيص، أو سجلات ضريبة القيمة المضافة التي تعود لفترة ما قبل الحرب.

كما أن شركات الشحن ستحتاج إلى إثبات أنها تعيد العملة الأجنبية إلى الوطن.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ خلال 10 أيام، لتستمر خلال عام 2024، بحسب المراسيم التي نشرت اليوم.

يشار إلى أن أوكرانيا مصدر رئيس للسلع الزراعية في العالم، والتي تشكل عائداتها مصدر دخل مهما للبلاد في وقت الحرب.