انخفاض أرباح أسمنت المدينة 82% في الربع الثالث إلى 4.4 مليون ريال 

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت الشركة صافي 4.4 مليون ريال.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الايرادات
|70,683,285
|100,082,087
|-29.37
|77,791,873
|-9.14
|اجمالي الربح (الخسارة)
|12,985,484
|28,439,572
|-54.34
|30,842,814
|-57.9
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|2,975,959
|20,664,609
|-85.6
|21,662,851
|-86.26
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|4,418,643
|25,263,912
|-82.51
|24,293,616
|-81.81
|اجمالي الدخل الشامل
|4,697,683
|24,964,579
|-81.18
|24,329,130
|-80.69
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الايرادات
|256,723,210
|297,421,384
|-13.68
|اجمالي الربح (الخسارة)
|76,812,733
|87,591,622
|-12.3
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|48,903,202
|62,488,982
|-21.74
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|56,301,896
|67,258,120
|-16.29
|اجمالي الدخل الشامل
|56,596,156
|67,593,413
|-16.27
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|1,749,683,653
|1,771,715,699
|-1.24
|ربحية (خسارة) السهم
|0.4
|0.48
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
انخفاض في قيمة و كمية المبيعات.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض في قيمة المبيعات.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض في كمية المبيعات.
|طبيعة رأي مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|لا يوجد
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|لايوجد
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