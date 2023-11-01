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انخفاض أرباح أسمنت المدينة 82% في الربع الثالث إلى 4.4 مليون ريال 

انخفاض أرباح أسمنت المدينة 82% في الربع الثالث إلى 4.4 مليون ريال 

"الاقتصادية" من الرياض 

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت الشركة صافي 4.4 مليون ريال.

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 70,683,285 100,082,087 -29.37 77,791,873 -9.14
اجمالي الربح (الخسارة) 12,985,484 28,439,572 -54.34 30,842,814 -57.9
الربح (الخسارة) التشغيلي 2,975,959 20,664,609 -85.6 21,662,851 -86.26
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 4,418,643 25,263,912 -82.51 24,293,616 -81.81
اجمالي الدخل الشامل 4,697,683 24,964,579 -81.18 24,329,130 -80.69
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي


 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 256,723,210 297,421,384 -13.68
اجمالي الربح (الخسارة) 76,812,733 87,591,622 -12.3
الربح (الخسارة) التشغيلي 48,903,202 62,488,982 -21.74
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 56,301,896 67,258,120 -16.29
اجمالي الدخل الشامل 56,596,156 67,593,413 -16.27
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,749,683,653 1,771,715,699 -1.24
ربحية (خسارة) السهم 0.4 0.48
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي


 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

انخفاض في قيمة و كمية المبيعات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

 

انخفاض في قيمة المبيعات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض في كمية المبيعات.
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