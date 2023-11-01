الأنظار إلى سان فرانسيسكو .. هل يتم تغيير عرض الأزياء في قمة "أبيك 30"

يجتمع زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المؤلف من 21 عضوا في سان فرانسيسكو هذا الشهر لحضور القمة الثلاثين لأبيك، وهي الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ 2011.

ما أبرز ما يحتمل أن يكون هذا العام؟

مثل معظم التجمعات الدولية، أصبح منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" مسرحا للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاديين في العالم، وستكون كل الأنظار متجهة نحو قمة ثنائية متوقعة على هامش القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولم يؤكد شي بعد حضوره في قمة أبك، لكن الاجتماع بين الرجلين سيكون الثاني شخصيا منذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021. وقد التقيا لأول مرة في قمة مجموعة العشرين في بالي قبل عام. ومن المقرر أن يجتمع زعماء أبيك في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر. وابتداء من 11 نوفمبر، سيجتمع كبار المسؤولين الماليين والوزراء في أبيك قبل القمة، في حين ستستمر القمة السنوية للمديرين التنفيذيين للأبيك في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

ما منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ؟

تأسست منظمة أبيك في كانبيرا 1989 كمنتدى حوار غير رسمي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. كان عدد أعضاءها في البداية 12 عضوًا. وقد توسعت الآن لتشمل أكثر من 100 اجتماع سنويًا.

تغطي عضوية أبيك 38 في المائة من سكان العالم، أو ما يقرب من 3 مليارات نسمة، ونحو 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من نصف التجارة العالمية.

وتقول "أبيك" إنها تعمل على أساس التزامات غير ملزمة وحوار مفتوح واحترام متساو لوجهات نظر جميع المشاركين. ويتم التوصل إلى القرارات بتوافق الآراء ويتم التعهد بالالتزامات على أساس طوعي.

عضوية أبيك

أعضاء أبيك هم: أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الصين، هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، روسيا، سنغافورة، تايوان، تايلاند، الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وفيتنام. وهي فريدة من نوعها في تجميع الاقتصادات الأعضاء وليس الدول، مما يسمح بمشاركة هونج كونج التي تحكمها الصين، وكذلك تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تدعي الصين أنها ملك لها. إلا أنها لا تشمل الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

لقد باءت محاولات الهند للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفشل لعقود من الزمن ـ أولاً لأن اقتصادها لم يكن مندمجاً في النظام العالمي، ثم بسبب تجميد العضوية.

ولا يحضر رؤساء تايوان قمم أبيك، لكن الجزيرة يمثلها إما كبار المسؤولين السابقين أو قادة الأعمال، مثل موريس تشانغ، مؤسس شركة تصنيع أشباه الموصلات ، الذي ذهب إلى قمة بانكوك العام الماضي.

الخلافات الحالية

أصبح تمثيل هونج كونج مثيرا للجدل. وتتولى واشنطن، باعتبارها المضيفة، قائمة الضيوف، وفي يوليو، قال مساعدون في الكونجرس الأمريكي لرويترز إن الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، لن تتم دعوته لأنه يخضع لعقوبات أمريكية تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت حكومة هونج كونج إن لي لن يحضر بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني" وإن وزير المالية بول تشان سيذهب إلى سان فرانسيسكو بدلا من ذلك.

وأصبحت مشاركة روسيا مثيرة للانقسام بعد أن غزت أوكرانيا العام الماضي ولم يحضر رئيسها فلاديمير بوتين قمة 2022 في بانكوك. وقالت وزارة الخارجية إن بوتين لن يكون في سان فرانسيسكو.

وسيكون من الصعب صياغة إعلان نهائي للقمة هذا العام بسبب الانقسامات بين الأعضاء بشأن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وفي بانكوك العام الماضي، وافق الزعماء على نص يتعهد بدعم وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، بينما أشاروا إلى أن "معظمهم" يدين الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال مات جودمان، الخبير التجاري الذي كان منسق البيت الأبيض لقمة أبيك عام 2011، إن مجموعات أصغر من الدول ذات التفكير المماثل يمكن أن تصدر بياناتها الخاصة.

وقال "بالنظر إلى تركيبة أبيك التي تضم روسيا والصين العضوين، أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى التوصل إلى بعض النتائج الملموسة".

الكلمات الطنانة

اختارت الولايات المتحدة موضوع "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع" لمنتدى أبيك 2023. وتقول إنها تهدف إلى إنشاء منطقة "مترابطة ومبتكرة وشاملة" و"تعزيز أجندة سياسة اقتصادية حرة وعادلة ومفتوحة" يفيد العمال والشركات والعائلات الأمريكية."

اعتبارا من 2021، أصبح أعضاء أبيك يشكلون سبعة من أكبر 10 شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

ويتوقع جودمان أن تسلط الولايات المتحدة الضوء على القوة النسبية لاقتصادها في الأوقات الصعبة، وهي مقارنة مستترة بالصعوبات التي واجهتها الصين بعد سنوات من النمو المذهل.

وقال إن واشنطن ستسعى إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي يضم 14 دولة والذي أنشأته لتعزيز المشاركة بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من اتفاقية تجارية إقليمية في 2017.

عرض أزياء

تقليديا، يرتدي زعماء أبيك الزي المحلي لالتقاط صورة جماعية في اليوم الأخير. بدأ هذا في م 1993 عندما وصف الرئيس بيل كلينتون السترات الواقية من الرصاص في سياتل. ومع ذلك، خالف الرئيس باراك أوباما التقاليد في 2011 عندما لم يأمر بارتداء قمصان هاواي التي تعد ملابس العطلات الرسمية في الجزر. يبقى أن نرى ما إذا كانت سان فرانسيسكو ترقى إلى مستوى هذه المناسبة وكيف.