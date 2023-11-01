الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع انتظار المستثمرين لقرار متوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة (08:25) بتوقيت جرينتش متجها إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

ولم يبد صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الاتحادي أي إشارة على النية في تغيير النطاق المستهدف الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعهم الذي يستمر ليومين. ومن المنتظر صدور القرار الساعة (18:00) بتوقيت جرينتش.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت 1 في المائة، مع ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين 1.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.

وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1 في المائة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3 في المائة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.