نقص العمالة يدفع الشركات الألمانية بالاستعانة بالجيش

تنتهي خدمة نحو 20 ألف جندي سنويا بالجيش الألماني، يمثل هذا العدد مصدرا مهما للعمالة يستحق الاستعانة به، وهو ما أصبحت الشركات المحلية والدولية تدركه بشكل متزايد.

ويوجد الآن أكثر من 4500 عملية تعاون بين الجيش والشركات، ومن بينها أمازون وشركة السيارات الأمريكية تسلا، التي افتتحت مصنعا لإنتاج السيارات الكهربائية على مشارف برلين العام الماضي، إلى جانب سلسلة متاجر بيع المواد الغذائية الألمانية "ريفه".

وانضمت أيضا إلى هذا الاتجاه الشرطة الألمانية، وشركة "دويتش بان" الألمانية التي تشغل خطوط السكك الحديدية، وهيئة البريد الألمانية، حيث تقوم بالاستعانة بالمجندين السابقين.

وغالبا ما يترك الجنود القوات المسلحة، بعد أن يستفيدوا من فرص التعليم الشامل التي تتيحها، وتثمن الشركات أن كثيرا منهم خاصة الضباط وضباط الصف، شغلوا مواقع قيادية في بداية حياتهم المهنية المبكرة، حيث تعهد إليهم في الغالب مسؤوليات الإشراف على الأفراد ومعدات تبلغ قيمتها الملايين، وفقا لما تقوله متحدثة باسم شركة "دويتش بان".

وتضيف المتحدثة إنه في عام 2023 وحده، تطلعت "دويتش بان" لتوظيف أكثر من 25 ألف موظف جديد، ولتحقيق هذا الهدف كان يتعين على الشركة أن تستنزف إمكانات سوق العمل بكامله.

ولم يكن هذا بالمهمة السهلة، لأن الوضع في سوق العمل الألمانية، أصبح من منظور أرباب العمل محدودا للغاية.

وذكر تقرير أصدره مؤخرا معهد أبحاث التوظيف بألمانيا، أن ما يسمى بالتوتر في سوق العمل، والذي يصف نسبة الوظائف الخالية مقابل الباحثين عن عمل، سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي دفع الشركات في الغالب، إلى توسيع مجال بحثها عن العمالة الماهرة، مستخدمة عدة أساليب مختلفة.

وقالت متحدثة أنه خلال الأعوام الأخيرة، تمكن ما نسبته 94 في المائة من الجنود الذين انتهت خدمتهم في الجيش، من العثور على وظيفة في سوق العمل المدني، خلال العام الأول من انتهاء خدمتهم.