الأسهم السعودية تتفوق على متوسط الأداء الشهري .. والسيولة عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 10561 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 10700 نقطة كاسبا 1.6 في المائة، بينما الأدنى عند 10534 نقطة فاقدا 0.01 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10690 نقطة رابحا 154 نقطة بنحو 1.46 في المائة.
وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 1.4 مليار لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة، ما يعادل 43 مليونا لتصل إلى 215 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 46 ألفا بواقع 12 في المائة لتصل 437 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 2.8 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ 2.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.9 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بواقع 2.98 في المائة، ثم "البنوك" بمقدار 2.9 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 2.4 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "الطاقة" 14 في المائة، ما يمثل 895 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 13 في المائة بنحو 859 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 10 في المائة ليبلغ 145.20 ريال، يليه "سلامة" بـ9.97 في المائة ليصل إلى 34.75 ريال، وحل ثالثا سهم "التأمين العربية" 6.42 في المائة، حيث أغلق عند 12.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بوبا العربية" بواقع 7.15 في المائة ليغلق عند 213 ريالا، يليه "العربية" بـ4.81 في المائة إلى 201.80 ريال، وحل ثالثا سهم "علم" بـ3.50 في المائة إلى 701.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 610 ملايين ريال، يليه "دله الصحية" بنحو 423 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بـ374 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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