ارتفاع «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» .. المستثمرون يقيمون تقارير أرباح الشركات

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز الصناعي عند الافتتاح أمس قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، بينما يقيم المستثمرون أحدث مجموعة من تقارير الأرباح لقياس أداء الشركات الأمريكية.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 100.15 نقطة، بنحو 0.30 في المائة، إلى 33029.11 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.51 نقطة، أو 0.11 في المائة، إلى 4171.33 نقطة. فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.87 نقطة، بمقدار 0.02 في المائة، إلى 12786.62 نقطة.وتراجعت أسهم شركة إنفيديا أمس نحو 5 في المائة تقريبا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تقرير أفاد بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء طلبيات رقائق متطورة للصين بقيمة خمسة مليارات دولار امتثالا لقيود أمريكية جديدة.ونقل تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها، إن "إنفيديا" أُخطرت الأسبوع الماضي بأن طلبات شرائح الذكاء الاصطناعي التي كان مقررا تسليمها العام المقبل إلى شركات تكنولوجيا صينية عملاقة، مثل "علي بابا" و"بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك وشركة بايدو تخضع لأحدث قيود التصدير التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية.من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية أمس بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لشركة بي.بي في الربع الثالث على قطاع الطاقة.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر بسبب استمرار التضخم المرتفع، في حين نما الاقتصاد الفرنسي 0.1 في الربع الثالث.وصعد قطاعا العقارات والكيماويات بأكثر من 1 في المائة لكل منهما.لكن قطاع الطاقة كان الأسوأ أداء بسبب انخفاض سهم "بي.بي" 4.2 في المائة بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات المحللين.وهبط سهم "سيمنس إنرجي" 2.4 في المائة بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 في المائة في "سيمنس المحدودة" المدرجة في الهند للشركة الأم سابقا "سيمنس أيه.جي" بهدف دعم الميزانية العمومية. ولخفض سهم "سيمنس أيه.جي" 0.2 في المائة.وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني أمس بعد أن عزز بنك اليابان المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز.وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.53 في المائة عند 30858.85 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 في المائة.وسجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب، إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.65 في المائة ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا. وصعد مؤشر القطاع المصرفي 2.21 في المائة.ومن شأن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ومنحنى العائد الأكثر حدة تحسين توقعات العوائد من الإقراض والاستثمار.