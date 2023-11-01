«نمو» تتراجع 141 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 141 نقطة بنحو 0.63 في المائة لتغلق عند 22349 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 23 في المائة، ما يعادل 3.6 مليون إلى 19 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 19 في المائة بواقع 294 ألفا لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2589 صفقة مرتفعة 76 صفقة بمقدار 3 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آل منيف" بنحو 6.8 في المائة ليبلغ 60 ريالا، يليه "الصناعات الجيرية" بـ5.8 في المائة ليصل إلى 13.50 ريال، وحل ثالثا سهم "ماربل ديزاين" 4.9 في المائة، حيث أغلق عند 85 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نفوذ" بواقع 6.6 في المائة ليغلق عند 21.38 ريال، يليه "آيكتك" بـ6.2 في المائة إلى 3.45 ريال، وحل ثالثا سهم "بوابة الأطعمة" بمقدار 6.2 في المائة مقفلا عند 64 ريالا.وكان الأعلى تداولا "منزل الورق" بنحو 2.7 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 2.4 مليون ريال، وحل ثالثا "ألف ميم ياء" بمبلغ 1.7 مليون ريال.