انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني .. أساس التعافي الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من الترسيخ

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين خلال أكتوبر إلى 49.5 نقطة من 50.2 في سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أمس.وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.وقال تشاو تشينج خه، الإحصائي في الهيئة، إن المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة ظل في منطقة التوسع عند 50.7 في أكتوبر، بانخفاض عن 51.6 نقطة في الشهر السابق.وأضاف أن المؤشر الفرعي للإنتاج بلغ 50.9 نقطة، بانخفاض عن 52.7 في سبتمبر، وذلك بفعل عوامل مثل الأساس المقارن المرتفع في سبتمبر وأيام عمل أقل في أكتوبر بسبب عطلة منتصف الخريف وعطلة اليوم الوطني.وتتوقع الشركات أن تنتعش أنشطة التصنيع على المدى القريب، إذ بلغ المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال 55.6، مسجلا ارتفاعا من 55.5 نقطة في سبتمبر، وارتفاعا بأكثر من 55 لمدة أربعة أشهر متتالية.وكشفت بيانات المكتب أيضا أن نشاط القطاع غير التصنيعي ظل في منطقة التوسع في أكتوبر، حيث سجل 50.6، بانخفاض من 51.7 نقطة في سبتمبر.وتعليقا على بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، الذي انخفض هذا الشهر بعد أن ارتفع فوق 50 للمرة الأولى منذ نصف عام في سبتمبر، قال تشاو إن مستوى المناخ الاقتصادي في البلاد معتدل، مضيفا أن الأساس للتعافي الاقتصادي المستدام يحتاج إلى مزيد من الترسيخ، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا للأنباء. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في أكتوبر الجاري بفضل تعافي الخدمات وصناعة البناء القوية.وجاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع عند 50.6 في أكتوبر الجاري.وقال تشاو تشينج خه، إن قطاع الخدمات حافظ على تنمية سريعة في أكتوبر، مدعوما بالسياحة والاستهلاك في عطلة اليوم الوطني، كما سجلت صناعة البناء توسعا.وبلغ المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 50.1 نقطة في أكتوبر. وعلى وجه التحديد، بلغت الأنشطة التجارية للنقل والفنادق والمطاعم مستوى أعلى من 55 نقطة.وأشار تشاو إلى أن قطاع البناء حافظ على نمو سريع حيث بلغ مؤشره الفرعي من الأنشطة التجارية 53.5 الشهر الماضي.وجاء المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الأنشطة في القطاع عند 61.4 نقطة، ما يشير إلى التفاؤل بين شركات البناء.إلى ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 612 مليار يوان (نحو 85.26 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي عند نهاية الشهر الجاري، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.من جهة أخرى، ذكر بنك التنمية الصيني، ومقره بكين، في بيان، أمس، أنه صرف الإثنين سبعة مليارات يوان (956.61 مليون دولار) وفقا لاتفاقية قرض مع البنك المركزي المصري.وأوضح البيان أنه تم التوقيع على الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر. وتهدف إلى تمويل المشاريع التي جرى الاتفاق عليها خلال تلك القمة وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي في 2021.