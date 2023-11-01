اليابان تعدل تقييمها لآفاق الناتج الصناعي بعد نتائج سبتمبر .. متقلب بشكل حاد

نما الناتج الصناعي لليابان خلال سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين.وعلى أساس سنوي انكمش الناتج الصناعي لليابان خلال سبتمبر 4.6 في المائة بعد انكماشه 4.4 في المائة خلال أغسطس الماضي.وعلى هامش إعلان بيانات الناتج الصناعي عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تقييمها لآفاق الناتج الصناعي إلى "متقلب بشكل حاد"، بحسب "الألمانية".في الوقت نفسه، ارتفع حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال الشهر قبل الماضي 0.4 في المائة على أساس شهري وتراجع 2.5 في المائة سنويا، في حين تراجع المخزون 1.1 في المائة شهريا، وارتفع 5 في المائة سنويا.يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال سبتمبر 5.8 في المائة سنويا إلى 13.357 تريليون ين (88.91 مليار دولار).كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات 5.9 في المائة بعد ارتفاعها خلال أغسطس 7 في المائة، وفقا للبيانات المعدلة.وعلى أساس شهري تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي 0.1 في المائة بعد ارتفاعها 0.2 في المائة خلال الشهر السابق.وزادت المبيعات في اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي 6.6 في المائة سنويا و2.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني إلى 40.693 تريليون ين.إلى ذلك، تعتزم شركة أشباه الموصلات التايوانية باورشيب سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كورب بناء مصنع للرقائق في شمال شرق اليابان بتمويل من مجموعة إس.بي.آي هولدنجز للاستثمار والحكومة اليابانية، في أحدث حلقة من مسلسل الجهود التايوانية لتعزيز قاعدة صناعة الرقائق الإلكترونية.وتقدر استثمارات المشروع بنحو 800 مليار ين (5.3 مليار دولار).وقالت الشركات المساهمة في المشروع إن المصنع سيحتاج في البداية لاستثمارات بقيمة 420 مليار ين، حيث ستدفع باورشيب وإس.بي.آي أكثر من نصف هذه الاستثمارات، في حين سيتم تمويل الجزء الباقي من جانب مستثمرين وقروض مصرفية ودعم حكومي ياباني.ومن المقرر إقامة المصنع في إقليم مياجي، وسيبدأ إنتاج الرقائق مقاس 40 نانومترا و55 نانومترا، ويركز على الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات ووحدات التحكم في أنظمة الطاقة بحلول 2027.يذكر أن اليابان تضم شركات سيارات كبرى مثل تويوتا موتور كورب وهوندا موتور وتعتمد بشدة على هذه الرقائق، التي تنتجها شركات مثل رينيساس إلكترونيكس كورب الموجود مقرها في طوكيو.وقال يوشيتاكا كيتاو، الرئيس التنفيذي لشركة إس.بي.آي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "قمنا بالتحضير لإقامة مصنع لا يمكن التغلب عليه، وإقامة نظام بيئي لأشباه الموصلات"، وإن إس.بي.آي ستدفع 100 مليار ين تقريبا من الاستثمارات الأولية للمشروع، كما ستوفر 100 مليار ين من خلال صندوق استثمار جديد لهذا الغرض، مضيفا أن المصنع لن يقام دون دعم من الحكومة اليابانية.