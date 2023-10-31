بنك التنمية الصيني يصرف 956 مليون دولار للبنك المركزي المصري

ذكر بنك التنمية الصيني، أنه صرف سبعة مليارات يوان (956.61 مليون دولار) وفقا لاتفاقية قرض مع البنك المركزي المصري.

ووفقا لوكالة "رويترز" تم التوقيع على الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشاريع التي جرى الاتفاق عليها خلال تلك القمة، وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي في 2021.

