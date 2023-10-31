الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم العقارات و"بي.بي" تضر قطاع الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لشركة "بي.بي" في الربع الثالث على قطاع الطاقة.

وبحلول الساعة (08:26) بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

وأظهرت البيانات وفقا لوكالة "رويترز" انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر بسبب استمرار التضخم المرتفع، في حين نما الاقتصاد الفرنسي 0.1 في الربع الثالث.

وصعد قطاعا العقارات والكيماويات بأكثر من واحد في المائة لكل منهما.

لكن قطاع الطاقة كان الأسوأ أداء بسبب انخفاض سهم "بي.بي" 4.2 في المائة بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات المحللين.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 2.4 في المائة بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 في المائة في سيمنس المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقا سيمنس إيه.جي بهدف دعم الميزانية العمومية. وانخفض سهم‭‭ ‬‬سيمنس إيه.جي 0.2 في المائة.

