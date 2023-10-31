نيكاي يغلق مرتفعا بعد تعديل المركزي الياباني لسياسة التحكم في منحنى العائد

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم بعد أن عزز بنك اليابان المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.53 في المائة عند 30858.85 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 في المائة.

وسجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.65 في المائة ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا. وصعد مؤشر القطاع المصرفي 2.21 في المائة.

ومن شأن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ومنحنى العائد الأكثر حدة تحسين توقعات العوائد من الإقراض والاستثمار.

ودعم بنك اليابان مستثمري الأسهم من خلال جعل النقطة المرجعية لسقف عوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام عند واحد في المائة بدلا من الحد الأقصى الثابت.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة الصباحية وفقا لوكالة "رويترز" منخفضا 0.15 في المائة بعد أن أشار تقرير لصحيفة نيكاي إلى أن البنك المركزي يدرس رفع سقف العائد. وجاء إعلان بنك اليابان في ختام فترة الراحة منتصف اليوم.

وظلت أسهم التكنولوجيا تشكل عائقا أمام المؤشر نيكاي إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي تراجعت خلال الليل، كما تراجع سهم باناسونيك بسبب أرباح مخيبة للآمال.

وتسبب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق في أكبر الخسائر للمؤشر نيكاي بواقع 50 نقطة إذ تراجع السهم 4.67 في المائة.

وسجل سهم باناسونيك أكبر الخسائر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي حتى الآن إذ هوى 8.91 في المائة بعد خفض توقعات الأرباح في وحدة بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 178 وتراجع 45 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.