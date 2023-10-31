الذهب يتجه إلى أكبر ارتفاع شهري وسط إقبال على الملاذات الآمنة

استقر الذهب اليوم قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعد ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية 8 في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1994.15 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2003.60 دولار.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يعدل بنك اليابان توقعاته للتضخم ويبحث تعديلات إضافية على صعيد التحكم في عوائد السندات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على 9 في المائة هذا الشهر.