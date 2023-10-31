إنفاذا لتوجيهات الملك وولي العهد .. وصول التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى الرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصل الليلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي بوزارة الدفاع، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتها والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، موضحاً أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.

وأعرب والدا التوأم النيجيري" حسنة وحسينة" عن شكرهم الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وأن يديم عليها الأمن والأمان.