"هيئة الإحصاء": معايير SDMX تساعد على تنظيم وتبادل البيانات الوصفية

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، الذي يعقد في البحرين تحت عنوان "تمكين مجتمع البيانات".

وناقش وفد الهيئة المشارك في المؤتمر أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والمعرفة وتبادل البيانات الوصفية من خلال مبادرة دولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.

وقال الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إن إطلاق المبادرة الدولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية جاءت من خلال الاستجابة للتطورات السريعة والطلب المستمر للبيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات التي اشتملت تمكين مجتمع البيانات وتحديث وتوحيد الآليات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأشار إلى أن أطر ومعايير SDMX تهدف إلى مساعدة المكاتب الإحصائية الوطنية على تنظيم وتبادل الاحصاءات والبيانات الوصفية، مبينا أن هيئة الإحصاء في المملكة تقوم بتحميل البيانات على المنصات التي يديرها صندوق النقد الدولي والإسكوا، التي تشمل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والأسعار والتصدير والاستيراد والمؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم في تطبيق واستخدام قواعد SDMX على المستوى الدولي بهدف تسهيل تبادل البيانات الإحصائية مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد أنه خلال الأعوام الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة تحولات كبيرة، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والعمل على التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، وتنظيم البيانات الوصفية وأطرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية وتحسين التقنية بشكل مستمر كجزء من مبادرة التحول الرقمي التي تدعم خطط وبرامج وسياسات التنمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى المشاركة بشكل فعال وناجح في ورش العمل والمؤتمرات الدولية لإعداد وتمكين الكوادر الوطنية من نقل المعرفة إلى الفريق الذي يقود عملية التحول الإحصائي في المملكة.

إلى ذلك، سيتضمن المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية الذي سيعقد على مدار خمسة أيام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، العديد من الجلسات الرئيسة حول أهمية استخدام التقنيات الجديدة لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية الوصفية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين لتسهيل الوصول إلى الإحصاءات الرسمية. كما يعقد عدد من ورش العمل بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الدولية الرئيسة والاستفادة من الخبرات الفنية المشاركة لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الاحصائية.

يذكر أن المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، وهو حدث دولي رئيس في القطاع الإحصائي والمؤشرات وينظم كل عامين من خلال المبادرة الدولية SDMX، التي أطلقت في 2002 وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الأجهزة الإحصائية.