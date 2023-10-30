الأحد المقبل .. بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تطبيق الدوام الشتوي اعتبارا من الأحد القادم 21 ربيع الثاني الموافق 5 نوفمبر، وذلك في جميع مدارس التعليم العام، مبينة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة (6:45) صباحا، فيما ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة (7:00) صباحا.

وأوضح عبدالسلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، أن تحديد مواعيد الدوام للصيفي والشتوي ولشهر رمضان في المدارس، يأتي حرصا من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم، مؤكدا أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.